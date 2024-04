Commercialisti, il codice deontologico finisce al Tar del Lazio

Il nuovo Codice deontologico dei commercialisti finisce davanti al giudice. A impugnarlo con un ricorso al Tar del Lazio è l’Anc (Associazione nazionale commercialisti), uno dei sindacati della categoria, che ha presentato un ricorso, per ora senza richiesta di sospensiva, contro la delibera che ha adottato il Codice, in vigore dal primo aprile scorso.

I punti contestati sono più di uno: in particolare l’Anc lamenta - si legge in una nota - le «forti limitazioni che il nuovo Codice impone in termini...