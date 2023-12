Riforma fiscale, al via il percorso formativo con esperti e giornalisti del Sole 24 Ore

Un incontro formativo al mese con gli esperti e i giornalisti del Sole 24 Ore per seguire la riforma fiscale passo dopo passo.

Ora che i primi decreti attuativi della legge 111/2023 hanno ricecuto l’ok definitivo del Consiglio dei ministri, Il Sole 24 Ore Formazione, insieme alla redazione del Sole 24 Ore, ha ideato un percorso di aggiornamento continuativo sulla delega fiscale. L’obiettivo è permettere agli operatori di restare in linea con gli sviluppi di un processo legislativo destinato ad avere un impatto significativo sulle attività di imprese e professionisti (vedi anche lo Speciale delega fiscale su NT+ Fisco).

Il primo incontro è in calendario nella mattinata di venerdì 19 gennaio 2024. Il percorso si svolgerà nel corso dell’intero 2024 e prevede in tutto 11 appuntamenti (un incontro al mese al mese della durata di 2 ore, con l’esclusione del mese di agosto). Ogni sessione vedrà coinvolti due giornalisti e due esperti del Sole 24 Ore per abbinare l’approfondimento dei testi di legge definitivi con l’aggiornamento sulle norme ancora in evoluzione.

Tutti gli eventi verranno erogati in diretta sulla piattaforma digitale del Sole 24 Ore Formazione.

Il percorso è accreditato al fine del riconoscimento dei crediti formativi per commercialisti e consulenti del lavoro.

Ampio spazio verrà dato, in collaborazione con l’Esperto risponde, alla risposta ai quesiti formulati dai partecipanti: attraverso la piattaforma potranno essere poi consultati tutti i quesiti cui verrà data risposta nel corso dei mesi.

Per quanto riguarda i materiali didattici, oltre alle slide predisposte dagli esperti del Sole 24 Ore per gli incontri in diretta, i partecipanti avranno a loro disposizione contributi e documentazione sempre aggiornati dalla redazione del Sole 24 Ore che confluiranno nella banca dati Smart24 “Riforma fiscale” del Sole 24 Ore.

La possibilità di iscrversi al percorso è aperta tramite il sito del Sole 24 Ore Formazione.