Commercialisti, la consulenza guarda oltre il Fisco

La percezione del ruolo del commercialista nella società si evolve: è sempre più lontano il luogo comune secondo cui ci si rivolge a questo consulente solo per ridurre il peso del fisco o per gli adempimenti burocratici, mentre si fa strada l’idea di un esperto a tutto tondo, che resta il punto di riferimento principale per le questioni tributarie. Con risultati giudicati, in larga parte, positivi.

Questa è la fotografia aggiornata della percezione della figura del commercialista, scattata attraverso...