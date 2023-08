Commercialisti, domande entro il 30 settembre per il contributo alla formazione di Valeria Uva

C’è tempo fino al 30 settembre per accedere ai contributi della cassa dottori commercialisti per la formazione. Scade infatti in quella data la domanda di partecipazione al bando della Cdc che stanzia tre milioni di euro per sostenere gli iscritti nella formazione, favorendo la crescita professionale, l’acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi di formazione continua. Il contributo, infatti, copre una parte delle spese sostenute nel 2022 per i corsi di formazione accreditati che...