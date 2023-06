Commercialisti, entro il 30 giugno la terza rata delle eccedenze contributive di Federico Gavioli









Si avvicina la data del 30 giugno per il versamento della terza rata delle eccedenze contributive per i commercialisti che hanno optato per il versamento rateizzato: la Cassa dottori commercialisti – Cdc - con il comunicato pubblicato sul proprio sito il 5 giugno evidenzia l’imminente scadenze per gli iscritti.

I pagamenti delle eccedenze

Per il pagamento il commercialista che ha optato:

• per la modalità PagoPa o Mav, può generare l’avviso di pagamento accedendo al Servizio Ppc all'interno dei Servizi Online e pagarlo secondo...