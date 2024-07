Commercialisti, incompatibile l’attività imprenditoriale di gestione immobiliare

L’esercizio di attività di gestione immobiliare è causa di esonero dall’incompatibilità con la professione di commercialista solo qualora si configuri come attività di pura gestione e non sia rinvenibile in tale esercizio lo svolgimento, anche indirettamente attraverso altre entità giuridiche, di alcuna attività imprenditoriale. È quanto scrive il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili nel Pronto Ordini 50, del 4 luglio 2024, che sull’argomento delle incompatibilità del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi