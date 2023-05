Commercialisti morosi, l’Ordine può sanzionare il mancato versamento del contributo annuale di Federica Micardi

Link utili Cndcec, Pronto Ordine 35/2023 Altri provvedimenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'Ordine territoriale dei commercialisti può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento del contributo annuale e prevedere un rimborso forfettario per le spese amministrative se già determinato con apposita delibera e applicabile solo in caso di “condanna”.

È quanto risponde il Consiglio nazionale con il Pronto ordine 35/2023 all’Ordine di Palermo che intende prendere provvedimenti per disincentivare il fenomeno della morosità tra gli iscritti e ridurre i relativi costi...