Commercialisti, senza comunicazione dei requisiti l’Ordine chiede all’autorità giudiziaria

L’Ordine territoriale dei commercialisti può attivarsi presso i compenti organi per chiedere il certificato del casellario giudiziale e i carichi pendenti dell’iscritto che non comunica la dichiarazione annuale sulla sussistenza dei requisiti di legge richiesti per esercitare la professione. Ad affermarlo è il Pronto Ordini 54/2024 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La richiesta di chiarimenti sul comportamento da tenere

Con un quesito del maggio scorso, un Ordine territoriale ha chiesto, al consiglio nazionale dei...