Commercialisti, un’unica prova orale a distanza per l’esame di Stato 2023

L'esame di Stato per gli aspiranti commercialisti si svolgerà in due sessioni: a luglio e a novembre. Anche per quest’anno, in deroga alle norme vigenti, l’esame consisterà in un'unica prova orale a distanza. La stessa modalità è prevista per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

La comunicazione arriva dal Consiglio nazionale con l'informativa 65/2023 che riporta l'ordinanza del ministero dell'Università del 17 maggio.



Il calendario

I candidati agli esami di Stato devono...