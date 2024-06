Commesse, addio al doppio binario contabile e fiscale per i lavori iniziati dal 2024

Per i lavori in corso su ordinazione iniziati nell’anno, i valori contabili utilizzati per la valutazione del magazzino rilevano anche ai fini fiscali a prescindere dal criterio di contabilizzazione utilizzato. Di conseguenza, sia per i lavori in corso infrannuali che per quelli ultrannuali contabilizzati dai soggetti Oic tra le rimanenze non sarà più necessario effettuare delle variazioni ai fini Ires per ricondurre il valore contabile a quello richiesto ai fini fiscali. Tale novità è prevista nello...

