Composizione negoziata: le misure protettive non diventano cautelari

La possibile consecutio tra misure protettive e cautelari nella composizione negoziata continua ad agitare la giurisprudenza di merito, tornata a interrogarsi sull’ammissibilità di misure cautelari in successione a misure protettive, aventi contenuto e finalità sostanzialmente coincidenti con le precedenti misure protettive, ove sia necessario per condurre a termine le trattative per il risanamento aziendale.

Il giudice può, difatti, prorogare la durata delle misure protettive per il tempo ...