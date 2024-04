Comunità energetiche rinnovabili a misura di impresa sociale o Ets

Come indicato nello studio del Consiglio nazionale del notariato n. 38/2024/I, la Comunità energetica rinnovabile (Cer) che ambisca a ricevere dal Gse (che ha appena attivato i portali per le richieste di contributo) la tariffa premio sulla base dell’energia condivisa, il contributo Arera e la misura Pnrr può certamente costituirsi come associazione o come fondazione.

L’associazione non riconosciuta

L’associazione non riconosciuta è stata la forma più utilizzata dalle Cer accreditate dal Gse fino al 2023, poiché comporta i minori...