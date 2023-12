Con il nuovo Statuto aumentano le garanzie per i contribuenti

Ampliamento delle cause di nullità degli atti tributari e delle ipotesi di autotutela obbligatoria. Precisazione che i vizi di inesistenza della notifica sono causa di inefficacia degli atti. Non c’è solo l’obbligo di motivazione rinforzata (si veda il Sole 24 Ore di ieri) tra le novità che emergono dal testo definitivo del decreto di attuazione della riforma dello Statuto dei diritti del contribuente, destinato ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il contraddittorio preventivo

Come già evidenziato ieri, gli uffici impositori...