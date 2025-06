Con i tetti al concordato più sconti il secondo anno

Tetti al concordato preventivo biennale (Cpb) con impatto più evidente sulla richiesta relativa al 2026. È quanto emerge dalle prime elaborazione del software Isa nella versione 1.0.1 aggiornato con il calcolo del concordato preventivo biennale 2025-26 sulla base delle nuove soglie massime di reddito per i soggetti virtuosi Isa. Questo perché per il primo anno scatta già l’abbattimento del 50% del risultato richiesto per reddito imponibile ai fini Ires o Irpef o valore della produzione ai fini Irap...

