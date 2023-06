Concordato in continuità con deroghe sui crediti tributari e contributivi di Giulio Andreani e Filippo D'Aquino









Il conflitto tra le norme del Codice della crisi (messo in luce nell’articolo a fianco) potrebbe ritenersi superato attribuendo alle disposizioni dell’articolo 88 efficacia derogatoria di quelle previste dall’articolo 84 e dell’articolo 112 con riferimento al solo concordato in continuità aziendale.

Tuttavia, ove si intenda l’incipit dell’articolo 88, comma 1 («fermo restando») come un rinvio recettizio alle norme anche sostanziali del concordato in continuità aziendale, qualora in contrasto con le...