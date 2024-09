Concordato, lo scudo dai controlli estende l’area della convenienza

Sul concordato preventivo (in particolare, quello biennale) cambiano le valutazioni da fare, specie dopo l’intervento della circolare 18/E della settimana scorsa. E occorrerà considerare, peraltro, anche le eventuali modifiche ancora in arrivo.

Inizialmente si sono avute parecchie perplessità sul concordato, in ragione soprattutto dell’estremo rischio di accettare una proposta per il futuro (soprattutto per i soggetti Isa) dai contorni e dalla convenienza molto incerti. Questo tralasciando considerazioni...