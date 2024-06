Concordato, si parte da 8 in pagella

Partenza facilitata per un professionista su due quella del concordato preventivo biennale al debutto quest’anno. Più della metà dei professionisti che hanno presentato gli Isa, cioè le pagelle fiscali, parte già da un buon livello di affidabilità, con un voto dall’8 in su. Per l’esattezza il 52% dei professionisti può contare sulla «sufficienza fiscale» per gli indicatori sintetici di affidabilità. Ma resta da vedere se chi ha già ottenuto i vantaggi del regime premiale Isa che scatta appunto con...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 1 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi