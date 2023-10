Concorsi agenzia delle Entrate, ecco le date e le sedi d’esame per selezionare 4.500 funzionari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’agenzia delle Entrate ha fissato il calendario d’esame e le sedi della prova scritta dei concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 3.970 funzionari tributari e 530 funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare.

Nell’avviso pubblicato il 16 ottobre, l’Agenzia spiega che in occasione del test scritto si procederà anche alla verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese dei partecipanti. Le prove saranno effettuate in modalità informatica attraverso l’utilizzo di un tablet fornito dall’amministrazione e associato al candidato attraverso la scansione di un braccialetto, e la lettera di partecipazione.

Funzionari per attività tributaria

Il funzionario tributario svolge le attività generali dell’Agenzia, dall’assistenza ai contribuenti all’accertamento. Il bando 272034/2023 dettaglia i titoli richiesti, tra cui la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici o scienze dell’economia e della gestione aziendale.

La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla su diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta; diritto civile e commerciale; diritto amministrativo; contabilità aziendale; elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Le selezioni di queste figure si svolgeranno dal 22 al 24 novembre, nelle sedi d’esame assegnate in base alla residenza:

● Segrate (Parco Esposizione Novegro, Via Novegro snc) se residenti in Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta;

● Rimini (Fiera di Rimini, Via Emilia, 155) se residenti in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Veneto e Friuli Venezia GiuliaRoma (Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645) se residenti in Lazio, Umbria e Stato estero;

● Chieti (Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35) se residenti in Abruzzo e Molise;

● Lecce (Fiere, Piazza Palio snc) se residenti in PugliaNapoli (Mostra D’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54) se residenti in Campania e Basilicata;

● Rende (Cs) (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc - Sede 2: Padiglione Luc. Mar, Via Roald Amundsen, 19,) se residenti in Calabria;

● Sassari (Promocamera, Via Predda Niedda) se residenti in Sardegna;

● Catania (Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico snc) se residenti in provincia di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina;

● Siracusa (Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250) se residenti in provincia di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Funzionari dei servizi di pubblicità immobiliare

Il funzionario dei servizi di pubblicità immobiliare si occupa invece della tenuta e dell’aggiornamento dei registri immobiliari. Per partecipare, in questo caso, serve una laurea triennale in scienze dei servizi giuridici o un diploma di laurea in giurisprudenza (o una laurea specialistica o magistrale equiparata).

Come precisa il bando 272037/2023 a prova scritta si svolgerà il 20 o il 21 novembre 2023, secondo la data e l’orario di convocazione stabiliti nell’avviso in base all’ordine alfabetico.

La prova scritta consiste – anche qui – in una serie di quesiti a risposta multipla, incentrati su diritto civile; diritto amministrativo; elementi di diritto processuale civile; elementi di diritto tributario; elementi di diritto penale. Queste le sedi:

● Segrate (Parco Esposizione Novegro, Via Novegro snc) se residenti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana e Trentino Alto Adige;

● Torino (Centrale di Nuvola Lavazza, Via Ancona, 11/A) se residenti in Piemonte e Valle d’Aosta;

●Rimini (Fiera di Rimini, Via Emilia, 155) se residenti in Emilia Romagna, Marche e Veneto;

● Roma (Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645) se residenti in Lazio, Umbria e Stato estero;

● Chieti (Dromedian Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35) se residenti in Abruzzo e Molise;

● Lecce (Fiere, Piazza Palio snc) se residenti in Puglia;

● Napoli (Mostra D’Oltremare, Viale John F. Kennedy, 54) se residenti in Campania e Basilicata;

● Rende (Cs) (Sede 1: Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc - Sede 2: Padiglione Luc. Mar, Via Roald Amundsen, 19,) se residenti in Calabria;

● Cagliari (Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221) se residenti in Sardegna;

● Catania (Centro Fiere Bicocca, Via Passo del Fico snc) se residenti in provincia di Caltanissetta, Catania, Enna e Messina;

● Siracusa (Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250) se residenti in provincia di Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Iter semplificato

Per entrambi i concorsi la conferma del diario d’esame o eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia il 6 novembre 2023.

I due concorsi hanno un iter super-semplificato e rientrano nel piano con cui il Fisco punta ad assumere 11mila funzionari entro il 2024. Niente prova logico-attitudinale, dunque, niente tirocinio di sei mesi – previsto invece nel precedente concorso per i funzionari tributari – e niente prova orale al termine del tirocinio.

Proprio il tirocinio, al quale era previsto fosse ammesso un 30% di candidati in più rispetto ai posti disponibili, potrebbe aver scoraggiato la partecipazione al precedente concorso di chi già aveva un lavoro (costretto a dimettersi o a mettersi in aspettativa – quando possibile – senza la certezza dell’assunzione alle Entrate).

Prova di quattro mesi

Nel bando si sottolinea che i vincitori dei due concorsi saranno comunque sottoposti a un periodo di prova di quattro mesi, come previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali (2019-21). E si aggiunge che «l’esito del periodo di prova è valutato dal dirigente apicale della struttura di assegnazione che si avvarrà anche delle informazioni fornite dal responsabile dell’ufficio cui il candidato è assegnato potendone osservare quotidianamente e più da vicino la prestazione». Insomma, l’Agenzia ci tiene a far sapere che i quattro mesi di prova non saranno un passaggio formale, forse per compensare l’assenza del tirocinio e della prova orale.

Concorso per singole regioni

Al termine della prova, la commissione d’esame formerà la graduatoria di merito da cui saranno pescati i vincitori. Ma ci saranno in realtà tante graduatorie quante sono le “strutture” cui sono assegnati i posti, cioè le direzioni regionali (compresi gli uffici centrali per la direzione Lazio) e le due direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

La scelta della struttura, infatti, andava fatta già al momento della candidatura, chiusa il 28 agosto scorso. Così chi si candida per la Lombardia come funzionario tributario, ad esempio, concorrerà per uno dei 900 posti messi a bando nella regione; chi si candida per l’Abruzzo, invece, punterà a uno dei 100 posti previsti nella regione, compresi i 25 posti per la struttura operativa di Pescara (la Sam, Sezione assistenza multicanale). Lombardia (900 posti, come detto), Lazio (800 posti) e Veneto (680) da soli hanno praticamente il 60% di tutti i posti per funzionario tributario. I vincitori del concorso, si legge nel bando, saranno «tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni».