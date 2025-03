Conferimenti, Pex e controllo: i casi aperti e le possibili soluzioni

Le nuove disposizioni sulle operazioni straordinarie hanno generato incertezza in alcuni casi particolari e necessitano di chiarimenti ufficiali.

Conferimento di società estere

Se la società estera non è dotata di assemblea, non è possibile il conferimento di minoranze qualificate che (non) hanno diritti di voto superiori al 20 per cento. Sarebbe opportuno chiarire se sia comunque possibile fruire dell’altra ipotesi prevista dall’articolo 177, comma 2-bis, del Tuir, qualora il conferente disponga di una partecipazione superiore...