Edicole, distributori ed editori: stanziati 82 milioni per il 2025

Individuate le misure a sostegno del settore editoriale per l’anno 2025 e ripartite le risorse a esse destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro. Con il Dpcm 17 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti, le risorse in esame (a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall’art. 1, l. 198/2016), sono state ripartite nel seguente modo:

a) 10 milioni per il contributo alle edicole;

b) 3 milioni per il contributo a favore...