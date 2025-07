Terzo settore, più risorse per attività generali e per i controlli di reti e Csv

Terzo settore, approvate maggiori risorse per le attività progettuali e per i controlli sugli enti. Diverse sono le misure di interesse per il mondo non profit inserite nel Dl 95/2025 (decreto Omnibus), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno. E in particolare nell’articolo 5.

Fondo per le attività d’interesse generale

Tra le novità principali, aumentano anzitutto di 10 milioni di euro...