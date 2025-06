Conferimento in neutralità fiscale, gli studi professionali cambiano prospettiva

L’articolo 177 bis Tuir introduce il principio di neutralità fiscale per il conferimento degli studi professionali in strutture più complesse, evitando l’emersione di plusvalenze tassabili. A differenza del conferimento di singoli beni, infatti, l’operazione non genera effetti fiscali in capo al professionista. Ma c’è di più: il principio si estende anche alle operazioni straordinarie che coinvolgono società tra professionisti, associazioni professionali e società semplici.