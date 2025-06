Congedi parentali all’80%, rileva la fine della maternità

Per determinare la fine del congedo di maternità, in vista della fruizione dei mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, vanno compresi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato territoriale del Lavoro e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto. È uno dei chiarimenti forniti dall’Inps nella circolare 95/2025, che ha dato completezza al quadro operativo, offrendo le istruzioni per gestire i congedi parentali rivolti ai lavoratori e alle lavoratrici...

