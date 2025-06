Sull’interpretazione della tabella si profila già un filone di contenzioso

Il nuovo meccanismo di approvazione delle aliquote Imu, inducendo a scegliere tra le tantissime possibilità offerte dal prospetto ministeriale, ha creato non pochi problemi, anche per il tentativo da parte di alcuni Comuni di farci rientrare casistiche non proprio calzanti. Inoltre la delibera – che aveva la sola funzione di approvare il prospetto – non sempre si è rivelata in linea con il prospetto stesso. Per non dire degli enti che hanno continuato a deliberare come in passato, ignorando l’esistenza...

