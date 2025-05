Contributi dei notai deducibili dal reddito di lavoro autonomo

Sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale e, quindi, dalla base imponibile Irap (attualmente per i soggetti non operanti singolarmente, come nel caso degli studi associati) i contributi versati dai notai alla Cassa nazionale del Notariato, visto che il concetto di inerenza – rilevante per determinare il reddito di lavoro autonomo ex articolo 54 del Tuir – non può essere circoscritto alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluso per quelle che sono una conseguenza...

