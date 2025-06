Controlli nelle Srl, una guida per i sindaci e i revisori nominati dal tribunale

«Sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle Srl» è il titolo del documento pubblicato il 17 giugno da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti.

Con l’entrata in vigore il Codice della crisi è scattato l’obbligo per le Srl che superano i parametri previsti dall’articolo 2477 , comma 2 del Codice civile di dotarsi di un organo di controllo interno – anche monocratico – e/o di un revisore legale esterno (persona fisica o società); qualora la società non vi provveda il legislatore ha previsto un particolare procedimento per la nomina da parte del tribunale.

Con le prime nomine del tribunale sono però emerse alcune criticità connesse al sistema dei controlli obbligatori nelle Srl e con esse sono sorti dubbi circa l’attività dell’organo di controllo e/o del revisore legale incaricati dal tribunale, anche in ragione del periodo di nomina.

Il documento appena pubblicato, composto da 37 pagine e strutturato in 11 capitoli, si concentra proprio su questi aspetti e prova a fornire alcuni chiarimenti, soffermandosi sia sulla fase dell’accettazione dell’incarico, sia sullo svolgimento dell’incarico una volta accettato, sia sul contenuto delle relazioni al bilancio d’esercizio 2024.