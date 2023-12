Controlli, termini diversi ma con atti a motivazione rafforzata

La sentenza a Sezioni Unite della Cassazione sui termini diversi sui crediti d’imposta inesistenti e non spettanti (si veda l’articolo di NT+ Fisco dell’11 dicembre) cambia le carte in tavola anche nell’attuazione della delega fiscale. Allo studio c’è già una modifica al testo su accertamento e concordato (esaminato in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 6 novembre), in attesa di essere incardinato presso le commissioni di Camera e Senato per i pareri. Intanto il 12 dicembre la commissione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi