Ricerca e sviluppo, l’innovazione va valutata per la singola impresa

Buona notizia dalla giurisprudenza per il credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019. La Corte di giustizia tributaria della Lombardia, con sentenza 1482/25/2025 depositata il 16 giugno 2025, ha integralmente accolto le argomentazioni difensive dell’impresa, affermando che l’innovatività di un progetto ricerca e sviluppo (R&S) ai fini del credito di imposta 2015-2019 va valutata con riferimento alle conoscenze disponibili per l’impresa, e non per il mercato nel suo complesso.

Interessante...