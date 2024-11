Corrispettivi telematici, l’alternativa del software

Via libera europeo al provvedimento direttoriale contenente le specifiche tecniche che le soluzioni software devono rispettare per potere validamente memorizzare e trasmettere telematicamente, in alternativa ai Registratori telematici, i dati dei corrispettivi giornalieri: è scaduto, infatti, il 4 novembre 2024 il periodo di status quo previsto dalla procedura Tris, di cui alla direttiva (UE) 2015/1935, che impone agli Stati membri di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni...

