Corsa contro il tempo per l’assegnazione dei beni ai soci di Giorgio Gavelli

Link utili Scheda: Assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci Studio Associato CMNP Sistema Frizzera









Molte operazioni programmate di assegnazione dei beni ai soci sono già fuori tempo massimo, nonostante ancora non sia stata diffusa la circolare sui (più che opportuni) chiarimenti. Si tratta delle situazioni in cui l’operazione, in particolare per le società di capitali, deve rispettare precisi termini di legge, vale a dire:

• quando viene ridotto il capitale sociale;

• quando viene utilizzata per l’operazione la riserva di rivalutazione (non importa se fiscalmente rilevante o meno e, in caso positivo...