Tempi supplementari dei bilanci con attenzione agli adeguati assetti

Il Codice civile prevede, come regola generale, l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in sostanza entro il 30 aprile: così per le Spa, l’articolo 2364 del Codice civile e per le Srl l’articolo 2478-bis. Tuttavia, le disposizioni prevedono un’eccezione alla regola generale: infatti, l’articolo 2364, richiamato dall’articolo 2478-bis, precisa che lo statuto può prevedere (facoltà) un maggior termine, non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi