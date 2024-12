Corsi di sport invernali senza obbligo di fattura per gli iscritti agli Albi

Per i corsi sportivi invernali viene meno l’obbligatorietà della fattura per i soggetti iscritti ad albi regionali o nazionali. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Mef del 4 dicembre, scattano nuove regole per la fatturazione delle prestazioni rese nel settore sportivo. Nello specifico, il DM ammette l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le prestazioni individuate al numero 1-septies della tabella A, parte II-bis, del Dpr 633/1972...

