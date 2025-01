Corte costituzionale, l’interesse generale ha il primato

Nella sentenza n. 182/2024 la Corte costituzionale si è pronunciata sull’esenzione dal contributo che la provincia autonoma di Trento riserva agli interventi di nuova costruzione destinati a prima abitazione, quando il richiedente, e il coniuge non divorziato né separato, non siano proprietari di altro alloggio nella provincia. La questione era stata sollevata per la sospetta violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, ravvisabile nel non avere compreso nel beneficio il richiedente stretto...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi