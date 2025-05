Tra dazi e guerre, tutele dei lavoratori da ripensare

Qual è l’impatto che i nuovi assetti protezionistici imposti dall’amministrazione americana avranno sulla situazione dei diritti sociali e sulla condizione dei lavoratori? I dazi non colpiscono solo le economie nazionali, creando le condizioni per crisi produttive e occupazionali nei paesi esportatori, ma impongono un nuovo impegno di cooperazione internazionale per la promozione dei diritti sociali su scala mondiale. L’iperglobalizzazione liberista basata sulla concorrenza tra sistemi economici, ...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi