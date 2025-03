Credito d’imposta Zls, nella comunicazione spazio anche agli acconti

Arrivano i modelli per le comunicazioni telematiche del credito d’imposta zone logistiche semplificate (Zls) per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. A disposizione ci sono 80 milioni di euro come previsto dalla norma inserita in conversione del decreto Milleproroghe (articolo 3, comma 14-octies, del Dl 202/2024). Le Entrate hanno dato il via libera con il provvedimento 153474/2025 ai modelli da utilizzare per la comunicazione dal 22 maggio al 23 giugno 2025 e per ...

