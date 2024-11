Cripto-attività e portafogli digitali, nelle comunicazioni antiriciclaggio anche i dati della clientela

In riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale a carico dei prestatori di servizi, relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, non sono previste eccezioni nella raccolta dei dati dei propri clienti. A confermarlo è la risposta del ministero dell’Economia, in commissione Finanze alla Camera, al question time 5-03090 in risposta a Giulio Centemero (Lega).

Nell’interrogazione parlamentare è stato segnalato che in molti casi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di...