Dal Pnrr 500 milioni per le filiere strategiche: 40% dei fondi a Sud e isole

Dall’8 aprile e fino al 10 giugno 2025, le imprese potranno presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dai Contratti di sviluppo per le filiere strategiche con fondi Pnrr. L’incentivo consiste in un mix di finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa.

La misura, gestita da Invitalia su incarico del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è finalizzata a sostenere progetti di sviluppo industriale, transizione...