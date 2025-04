Scissioni con scorporo e Pex, decisive le immobilizzazioni

Il Dlgs 192/2024 ha disciplinato gli aspetti fiscali dell’operazione di scissione mediante scorporo ex articolo 2506.1 del Codice civile, inserendo il comma 15-ter nell’ articolo 173 del Tuir. Per tale operazione (che comporta effetti giuridici analoghi a quelli del conferimento, in quanto la partecipazione nella beneficiaria viene attribuita alla scissa e non ai suoi soci) vige un generale principio di neutralità, alla stregua delle ordinarie scissioni, anche nel caso di trasferimento di beni che...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi