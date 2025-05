Crediti Zes e Zls in scadenza. Al via investimenti sostenibili 4.0

Il mese di maggio si presenta ricco di scadenze rilevanti per le imprese. In particolare, sono in calendario date importanti per chi intende beneficiare del credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale (Zes) Unica Mezzogiorno riferito all’anno 2025, così come per le imprese del Centro Nord ubicate nelle Zone logistiche semplificate (Zls). Ma maggio è un mese strategico anche per chi punta a contributi a fondo perduto: si chiudono i termini per la presentazione delle domande relative...

