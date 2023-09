Dal primo ottobre cambia la formazione dei commercialisti: stop alle verifiche per i corsi online di Valeria Uva

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Dal primo ottobre cambiano le regole per la formazione continua dei commercialisti. Da quella data, infatti, entra in vigore il nuovo regolamento per la formazione professionale, dopo il via libera del ministero vigilante e la pubblicazione sul Bollettino della Giustizia, prevista per il 30 settembre. A indicare le tappe per l’avvio è l’informativa 119/2023 del Consiglio nazionale agli Ordini territoriali.

Molte le novità che partiranno tutte da quella data, tranne una relativa all’obbligo di aggiornamento...