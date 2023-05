Danni da Brexit, per il rimborso vanno provati i rapporti con il Regno Unito prima del 2020 di Roberto Lenzi









Incentivi Brexit a rischio: non è consentito accedere al contributo se la documentazione non comprova i rapporti con il Regno Unito, se viene a mancare il collegamento delle spese sostenute con i danni derivanti da Brexit e se non emerge la concretezza delle attività svolte. L’avviso pubblico emesso dall’Agenzia per la Coesione territoriale, per la selezione e il sostegno di iniziative delle imprese, finalizzate a contrastare gli impatti negativi generati dalla Brexit, dotato di 112 milioni di euro...