Dati Esg raccolti nel rating bancario: vantaggi sulle linee di credito di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Il report di sostenibilità è uno strumento di rendicontazione volontaria che permette alle imprese di condividere all’interno e comunicare all’esterno le prestazioni di sostenibilità valutate sulla base dei fattori Esg (Environmental, Social, Governance).

Ad oggi la redazione del documento non è obbligatoria: l’impegno verrà introdotto a partire dal 2024, in modo progressivo e in base a diverse tipologie di soggetti, secondo quanto stabilito dalla direttiva Ue 2022/2464. Ci sono però diverse...