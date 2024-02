Dazi, il certificato di origine delle merci non vale come prova legale assoluta

In tema di origine delle merci, il certificato emesso dalle Autorità doganali dello Stato esportatore costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale in relazione all’origine del prodotto. In caso di contestazione, però, tale certificazione non ha valore di prova legale assoluta dell’origine della merce: ciò in quanto, da un lato, non vi sono degli obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall’altro, non vi è la possibilità...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi