Deduzione assistenza disabili, da cambiare la prassi del Fisco

Nel variegato panorama delle tax expenditures, la previsione della deduzione di spese mediche e di assistenza specifica per i soggetti con gravi disabilità, ex articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir, assume un importante rilievo sociale e di sostegno alle famiglie. Ciononostante, l’agenzia delle Entrate sta consolidando, nel silenzio generale, una prassi operativa fortemente restrittiva. Il problema si pone per quelle famiglie con figli aventi gravi disabilità (motorie, intellettive, sensoriali...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi