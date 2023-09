Definizione agevolata, ancora pochi giorni per presentare l’istanza e effettuare il versamento di Giuseppe Morina e Tonino Morina

Link utili Scheda: Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti Roberto Lunelli, Francesca Ravasio, Marco Lunelli, Luca Lunelli Sistema Frizzera









Ultimi giorni per i contribuenti in lite con il Fisco o con l’agenzia delle dogane e dei monopoli. Il dilemma è se aderire alla definizione agevolata o proseguire il contenzioso, i cui esiti sono in alcuni casi imprevedibili. La definizione agevolata delle liti pendenti, ex articolo 1 della legge 197/2022, legge di Bilancio per il 2023, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro lunedì 2 ottobre 2023.

In pendenza di giudizio

La chiusura delle liti pendenti...