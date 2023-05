Con la riforma aliquota Ires ridotta al 15% senza distribuzione degli utili di Alessandro Germani

L’articolo 6 del Ddl delega di riforma fiscale prevede una riduzione dell’aliquota Ires dall’attuale 24% al 15% qualora vengano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:



• una somma corrispondente, in tutto o in parte, a tale reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;



• gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio...