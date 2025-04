Delega fiscale, proroga fino al 31 dicembre. Ritocchi su transazione tributi locali e magistrati tributari

Il governo avrà circa quattro mesi di tempo in più per adottare i decreti legislativi attuativi della delega per la riforma fiscale. Lo prevede il Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri del 9 aprile e che sarà trasmesso in Parlamento per l’approvazione. Il provvedimento punta a modificare la delega, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti: termine che sarebbe scaduto il 29 agosto 2025 (due anni di tempo dall’entrata in vigore della legge...

