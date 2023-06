Delega fiscale, il ruolo fondamentale dei difensori di Antonio Damascelli e Fabiola Del Torchio









La delega fiscale esprime valori e finalità condivisibili da parte dell’avvocatura specialistica. All’interno del testo non secondarie sono le rimodulazioni del contraddittorio e delle sanzioni, temi oggetto di approfondimento critico in un recente convegno a Milano, alla presenza del viceministro Maurizio Leo. La semplificazione del procedimento passa attraverso l’applicazione generalizzata del principio del contraddittorio. Qui entrano in gioco due temi, l’uno de iure condendo e l’altro de iure...