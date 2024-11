Dichiarazione integrativa per rivedere il quadro RU

Con la dichiarazione integrativa possono essere apportate modifiche anche alle sezioni dedicate agli incentivi per le imprese che hanno investito in attività di R&S o in beni 4.0 nel corso del 2023. In occasione dell’invio dei modelli integrativi va dunque ripercorso in primo luogo il quadro RU che accoglie le informazioni riferite al credito d’imposta R&S e innovazione. A tal fine, occorre in particolare compilare: la sezione I del quadro RU, in cui indicare l’ammontare del credito maturato, e la...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi