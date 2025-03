Dichiarazioni Iva, i controlli influenzano la sanzione

A quasi un mese e mezzo dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile), è già tempo di fare i conti con i possibili errori nei modelli. Ed è anche l’occasione per fare il punto sulle violazioni dichiarative in genere. Il tutto, alla luce della revisione del sistema sanzionatorio (Dlgs 87/2024).

Modello già inviato a febbraio

Partiamo da chi ha scelto di trasmettere il modello entro il 28 febbraio, compilando il quadro VP per “risparmiare” la Lipe dell’ultimo trimestre. Per correggere eventuali...